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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката на ГКНБ

Бишкекский горсуд не удовлетворил жалобу адвоката Нурбека Токтакунова на ГКНБ. Об этом он сообщил 24.kg

По его словам, суд оставил в силе решение первой инстанции.  Юрист просил суд обязать следователя ГКНБ зарегистрировать в ЕРПП факт незаконного обогащения экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова по расследованию «Азаттыка».

«Генеральная прокуратура отправила наше заявление следователю ГКНБ. У последнего есть два вида решения — либо зарегистрировать в ЕРПП, либо списать. Однако следователь принял решение, которое отсутствует в законе, — оставил заявление в журнале учета информации и якобы приобщил к делу. Если он приобщил его, то, соответственно, должен зарегистрировать. Это прямое нарушение. Поэтому я и обратился в суд. Но мое заявление не поддержали», — сказал Нурбек Токтакунов.

Напомним, журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP провели расследование о контрабанде и коррупции на таможне. Материал вызвал широкий общественный резонанс, а семья Матраимовых подала в суд на журналистов.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152582/
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