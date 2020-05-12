Юрист намерен добиться расследования о незаконном обогащении Матраимова

Юрист Нурбек Токтакунов продолжает судиться с ГКНБ. Как пояснил 24.kg адвокат, речь об отказе ведомства регистрировать ранее поданное им заявление о незаконном обогащении экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По словам Нурбека Токтакунова, сначала он обратился в Генпрокуратуру, но надзорный орган направил материалы для расследования в ГКНБ. Однако в Едином реестре преступлений и проступков заявление не зарегистрировано.

«По процедуре следователь должен был в течение суток зарегистрировать мое заявление по факту. Потом назначить проверку или досудебное производство. Но этого сделано не было. Мое заявление отмечено в журнале учета информации, а в ЕРПП оно так и не попало. Это прямое нарушение», — сказал юрист.

Ранее жалобу Нурбека Токтакунова отклонил Первомайский районный суд Бишкека. Напомним, журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP провели расследование о контрабанде и коррупции на таможне. Материал вызвал широкий общественный резонанс, а семья Матраимовых подала в суд на журналистов.