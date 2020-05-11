На санитарно-карантинных постах при въезде в Бишкек будут измерять температуру. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, медики на постах при подозрении на коронавирус или ОРВИ вправе направить гражданина в обсервацию или взять экспресс-тест.

«Все посты вынесены за пределы города. Внутри столицы они убраны», — отметил он.

Азиз Суракматов добавил, что для передвижения в городе граждане должны иметь документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства и с места работы, заверенную налоговыми органами. «При этом налоговые службы не имеют права требовать данные о погашении задолженностей. Допустимо предъявление патента на разрешенную деятельность. Для тех, кто не работает, для передвижения необходимо иметь маршрутный лист», — отметил он.