В правительстве рассказали, сколько в наличии средств защиты для медработников

Медицинские сотрудники вовремя обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, в стране достаточно запасов СИЗ.

«На 7 мая 2020 года СИЗ одноразовых — 52 тысячи 886 штук, многоразовых — 19 тысяч 524. Респираторов — 89,5 тысячи, а масок более 1 миллиона штук», — сообщила она.

По ее словам, из бюджета ФОМС выделено 188 миллионов сомов для покупки СИЗ.

«Кроме этого, со специального счета тоже выделены средства для покупки СИЗ. Куплено 40 комплектов», — добавила она.