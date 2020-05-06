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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Не больше 30 пассажиров в автобусе. Новые правила перевозки в городе Ош

С 11 мая в Оше по двум линиям возобновят движение автобусы и троллейбусы. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр города Асылбек Топчубаев.

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По его словам, на каждой линии предусмотрено по 10 автобусов и 10 троллейбусов.

«Они начнут ездить с 7.00 до 20.00 ежедневно. Что касается посадки пассажиров, то один автобус пока будет перевозить до 30 человек — не больше. После каждого рейса водители будут проводить дезинфекцию транспортного средства», — сказал он.

По данным мэрии южной столицы, за соблюдением санитарных норм в городском транспорте будет следить мобильная бригада.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152012/
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