Не больше 30 пассажиров в автобусе. Новые правила перевозки в городе Ош

С 11 мая в Оше по двум линиям возобновят движение автобусы и троллейбусы. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр города Асылбек Топчубаев.
По его словам, на каждой линии предусмотрено по 10 автобусов и 10 троллейбусов.
«Они начнут ездить с 7.00 до 20.00 ежедневно. Что касается посадки пассажиров, то один автобус пока будет перевозить до 30 человек — не больше. После каждого рейса водители будут проводить дезинфекцию транспортного средства», — сказал он.
По данным мэрии южной столицы, за соблюдением санитарных норм в городском транспорте будет следить мобильная бригада.