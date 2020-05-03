ЕС предоставил средства защиты и продовольствие для Баткенской и Ошской областей

Медицинские учреждения и жители Баткенской и Ошской областей получили защитную экипировку и продовольствие на сумму 15 тысяч евро. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

Отмечается, что помощь оказал проект «Укрепление общественных организаций и местных органов власти для содействия социально-экономическому развитию в Лейлекском районе». Она предоставлена в рамках поддержки Евросоюзом властей и местных сообществ в борьбе с коронавирусом.

Всего передано более 3 тысяч масок и 100 пар перчаток, 100 комплектов защитного снаряжения, 50 комплектов первой медицинской помощи для нужд Лейлекской районной больницы, Баткенской областной больницы, городской больницы Кызыл-Кии, городской клинической больницы Оша, Ошской детской областной больницы, местных медицинских центров в селах Ак-Терек, Коргон и Лейлек Баткенской области, клиники «Эндомед» в Оше и территориальной больницы в селе Куршаб.

Кроме того, проведены обучающие мероприятия по пропаганде личной гигиены для снижения риска заражения среди уязвимых сообществ. Распространены 50 комплектов средств санитарии (антисептики, хлор). Для поддержки социально уязвимых групп населения 40 домашних хозяйств получат семена овощей для построенных в рамках проекта экотеплиц.

«Помимо этого, уязвимые группы населения (пожилые люди, семьи мигрантов, многодетные матери, дети и ЛОВЗ) получат 400 продуктовых наборов, для формирования которых закуплено 10 тонн муки, 400 литров масла, по 400 килограммов макарон, сахара, риса, 400 упаковок чая. Эта помощь оказана в рамках анонсированного ранее Европейским Союзом пакета поддержки для Кыргызстана в 36 миллионов евро. Из этой суммы 30,8 миллиона будут переведены в бюджет, остальные средства перераспределены из бюджетов действующих в Кыргызстане проектов и программ ЕС для поддержки партнеров и местных бенефициаров», — рассказали в представительстве ЕС.