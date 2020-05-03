ЕС предоставил средства защиты и продовольствие для Баткенской и Ошской областей

Медицинские учреждения и жители Баткенской и Ошской областей получили защитную экипировку и продовольствие на сумму 15 тысяч евро. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.
Отмечается, что помощь оказал проект «Укрепление общественных организаций и местных органов власти для содействия социально-экономическому развитию в Лейлекском районе». Она предоставлена в рамках поддержки Евросоюзом властей и местных сообществ в борьбе с коронавирусом.
Всего передано более 3 тысяч масок и 100 пар перчаток, 100 комплектов защитного снаряжения, 50 комплектов первой медицинской помощи для нужд Лейлекской районной больницы, Баткенской областной больницы, городской больницы Кызыл-Кии, городской клинической больницы Оша, Ошской детской областной больницы, местных медицинских центров в селах Ак-Терек, Коргон и Лейлек Баткенской области, клиники «Эндомед» в Оше и территориальной больницы в селе Куршаб.
«Помимо этого, уязвимые группы населения (пожилые люди, семьи мигрантов, многодетные матери, дети и ЛОВЗ) получат 400 продуктовых наборов, для формирования которых закуплено 10 тонн муки, 400 литров масла, по 400 килограммов макарон, сахара, риса, 400 упаковок чая. Эта помощь оказана в рамках анонсированного ранее Европейским Союзом пакета поддержки для Кыргызстана в 36 миллионов евро. Из этой суммы 30,8 миллиона будут переведены в бюджет, остальные средства перераспределены из бюджетов действующих в Кыргызстане проектов и программ ЕС для поддержки партнеров и местных бенефициаров», — рассказали в представительстве ЕС.