Комендант Нарына опроверг заявление водителя BMW об угрозах ареста

Водитель BMW, который не подчинился требованиям милиционеров, оштрафован на 5 тысяч 500 сомов. Об этом в прямом эфире сообщил комендант Нарына Улан Аалиев.

По его словам, водитель распространяет недостоверную информацию о случившемся.

«Он не подчинился требованиям сотрудников милиции, составлен протокол и выписан штраф. На месте были я сам и мой заместитель. Машину водворили на штрафстоянку, но после составления протокола отпустили. Как выяснилось, у водителя был штраф за тонировку в размере 5,5 тысячи сомов, который из-за невыплаты на сегодня составляет 11 тысяч сомов», — сообщил комендант.

Напомним, Исхак Токтобеков на своей странице в социальной сети сообщил, что, когда он направлялся на своей машине за продуктами, его остановили сотрудники милиции. Для разбирательства его доставили в УВД, где ему якобы угрожали арестом.