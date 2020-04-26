Комендант Бишкека пригрозил лишением пропусков водителям, нарушающим ПДД

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев пригрозил лишением пропусков водителям, нарушающим ПДД. Об этом он сообщил на брифинге.

Комендант отметил, что из-за действующих ограничений на передвижение дороги Бишкека свободны, тем не менее водители продолжают попадать в дорожно-транспортные происшествия.

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«Прекратите носиться. Вы получили пропуска, чтобы доставлять товары первой необходимости. Вам доверена очень важная миссия, а вы даже элементарные правила дорожного движения не соблюдаете. Предупреждаю, будем таких нарушителей лишать пропусков», — сказал он.

По данным ГУОБДД МВД, за месяц действия чрезвычайного положения в столице камеры «Безопасного города» зафиксировали 22 тысячи 821 нарушение Правил дорожного движения.