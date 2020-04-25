Коронавирус в Кыргызстане. Грузовики с продуктами пропускают беспрепятственно

У водителей грузового транспорта при пересечении госграницы медики измеряют температуру тела и проводят экспресс-тест на наличие симптомов COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в случае положительного результата водителя помещают в обсервацию, где проводится ПЦР-тест. Транспортное средство и груз подвергаются дезинфекции.

«Машина находится на стоянке до тех пор, пока грузополучатель не направит другого водителя. При отрицательном результате водитель подписывает документы о том, что будет находиться в течение 14 суток на самоизоляции. Контроль за этим осуществляют сотрудники Минздрава по месту проживания водителя. При этом, как объяснили в Погранслужбе, в обсервацию положили только одного водителя. Грузовой транспорт, провозящий скоропортящиеся продукты, проезжает через пункт пропуска беспрепятственно и в первую очередь, но со всеми соответствующими проверками», — отметили в штабе.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 665 случаев коронавируса.