Транскаспийский коридор для грузоперевозок планирует использовать Кыргызстан

Транскаспийский международный транспортный коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок из Кыргызстана и Китая в государства Европы планируют использовать власти страны. Об этом на форуме инвесторов по транспортному сообщению Евросоюз — Центральная Азия сообщил заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев.

Он отметил, что это решение станет основой для объединения регионов и обеспечения не только экономического роста, но и экономической безопасности.

По словам чиновника, президент придает большое значение укреплению транзитного потенциала республики и региона. А кабмин работает над строительством новых дорог и модернизацией транспортных артерий, чтобы интегрироваться в крупные международные транспортные сети.

«Наша цель — создать устойчивую и эффективную инфраструктуру, которая будет способствовать развитию экономики Кыргызстана и укреплению торговых связей между Европой и ЦА», — сказал Бакыт Торобаев.