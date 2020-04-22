Кыргызстанцы, застрявшие в Новосибирске, смогут вылететь в Бишкек сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает МИД КР.
Уточняется, что накануне граждане Кыргызстана попросили о помощи министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Во внешнеполитическом ведомстве КР подчеркнули, что вопрос возвращения соотечественников на родину проработан с российской стороной.
Граждане, кто ранее приобрел билеты, смогут покинуть Новосибирск 22 апреля.
Российской Федерацией запланирован вывоз своих граждан из Кыргызстана. С российской стороной достигнута договоренность о вывозе этим же рейсом соотечественников, находящихся в Новосибирске.
Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.