В Ошской области учителям раздали гуманитарную помощь

В Ошской области 360 учителям выдали гуманитарную помощь. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

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По его данным, в Узгенском районном отделе образования работникам образовательных учреждений и одиноким матерям раздали пакеты с продуктами и антисептические средства. В целом 165 членам профсоюзов оказали помощь на сумму 145 тысяч 325 сомов.

Ранее в Кара-Суйском районе Ошской области частные предприниматели оказали гуманитарную помощь 19 тысячам 967 малоимущим.