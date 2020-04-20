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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области учителям раздали гуманитарную помощь

В Ошской области 360 учителям выдали гуманитарную помощь. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

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По его данным, в Узгенском районном отделе образования работникам образовательных учреждений и одиноким матерям раздали пакеты с продуктами и антисептические средства. В целом 165 членам профсоюзов оказали помощь на сумму 145 тысяч 325 сомов.

Ранее в Кара-Суйском районе Ошской области частные предприниматели оказали гуманитарную помощь 19 тысячам 967 малоимущим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150656/
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