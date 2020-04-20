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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Велосипеды бишкекчан могут временно изымать. Ни в одном законе нет такой нормы

Велосипеды жителей Бишкека будут временно изымать. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

Он посоветовал гражданам не кататься по городу. «В случае выезда или нарушения требований норм режима чрезвычайного положения, велосипеды будем изымать», — сказал он.

Комендант призвал горожан развивать свои скрытые таланты и запускать различные челленджи по теме самоизолирования. «Призывайте друг друга меньше контактировать и сидеть дома», — сказал он.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев коронавируса. Из них 140 — у медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150612/
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