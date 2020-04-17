Отпиской ответил Минздрав детям с эпилепсией, оставшимся без нужных лекарств

Родители детей с эпилепсией получили ответ на обращение к президенту с просьбой доставить лекарства, которые не зарегистрированы в стране. Об этом 24.kg сообщила директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

В письме отмечается, что препараты, которые были перечислены в обращении (вигабатрин, сультиам, клобазам и этосуксимид), могут быть включены в специальный перечень лекарственных средств, временно разрешенных к ввозу без регистрации в Кыргызскую Республику.







«Данное обращение будет рассмотрено комиссией Министерства здравоохранения по формированию перечня лекарственных средств и медицинских изделий, временно разрешенных к ввозу и медицинскому применению без регистрации», — подчеркивается в письме.

Ольга Труханова добавила, что многие врачи в ЦСМ даже не знают о существовании таких средств, так как их нет в клинических протоколах Кыргызстана.

«Эти препараты — не прихоть родителей, прежде чем начать их принимать, они пробуют массу других препаратов, ходят по всем докторам, но эффекта нет. Нужно делать пересмотр клинических протоколов.

Когда из-за отсутствия препаратов у детей будут приступы, которые невозможно купировать депакином, карбамазепином, то с ними будут их родители, которые будут беспомощно смотреть, как у их детей выворачивает руки, закатываются глаза, останавливается дыхание», — заметила она.

Добавим, причина обращения родителей состояла в том, что из-за закрытых границ невозможно доставить в страну препараты: авиа и другого сообщения практически нет, службы доставки не могут их отправить. Кроме того, многие семьи сейчас не в состоянии купить препараты. При организации государственной закупки эти вопросы, уверены родители, можно было решить.

Ранее министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов отмечал, что вопрос прорабатывается совместно с ЮНИСЕФ.