Минздрав рассказал, когда откроется кыргызско-турецкая больница в Бишкеке

Кыргызско-турецкая больница в Бишкеке готова к приему больных. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, больница будет использована при первой необходимости, если число больных с коронавирусной инфекцией увеличится.

В мае 2019 года Кыргызстан ратифицировал соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы. Строительство современной клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го. Больница рассчитана на 72 койко-места (включая 21 место в реанимационном отделении).

В конце марта Турция временно передала больницу Министерству здравоохранения для использования в борьбе с эпидемией коронавируса.