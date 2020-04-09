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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

МИД вывез более 2 тысяч граждан Кыргызстана из разных стран

С конца марта МИД Кырызстана организовал несколько чартерных рейсов для эвакуации граждан из-за рубежа. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра иностранных дел Нурлан Нияалиев.

По его словам, в целом на родину авиатранспортом доставлено 2 тысячи 719 граждан.

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«В конце марта в МИД был создан оперативный штаб по поддержке наших граждан за рубежом и вопросам их возвращения на родину. Все загранучреждения КР работают в усиленном режиме и круглосуточно мониторят ситуацию. В частности, вывезти кыргызстанцев удалось и благодаря казахстанским авиалиниям. Наших граждан вывезли из России, Болгарии, Вьетнама, Индии, Египта, Малайзии, ОАЭ, Польши, Таиланда, Доминиканской Республики, Кореи, Польши, Франции, Шри-Ланки, Турции и других стран. Граждане Кыргызстана находятся в 42 странах Европы, Азии и Америки», — сказал Нуран Ниязалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149646/
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