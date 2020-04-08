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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки в Кыргызстане продезинфицировали 740 тысяч метров автодорог

В Кыргызстане за прошедшие сутки продезинфицировали 740 тысяч метров автомобильных дорог. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров.

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По его словам, вчера в Бишкеке провели дезинфекцию территории филармонии.

«У МЧС нет проблем с оборудованием, защитными костюмами, ГСМ, продовольствием. Государство выделяет средства в достаточном объеме», — сказал чиновник.

На сегодня в стране 270 подтвержденных фактов коронавируса. Инфекцией заразились 32 медика. Четыре человека умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149505/
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