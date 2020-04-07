Семьи поделили на две категории. Продуктовые наборы для каждой из них разные

При распределении помощи нуждающимся будут учитывать состав семьи. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

«Комиссия разделила семьи на две категории: первая — до пяти членов семьи, они получают один вид продуктового пакета; и от пяти и выше, которые получают другой вид продуктового пакета», — сказал он.

Министр добавил, что на сегодня «Штаб помощи» оказал помощь продуктами питания 49 тысячам 245 нуждающимся семьям. Всего поступило 210 тысяч 779 обращений.

По данным ведомства, на горячую линию продолжают поступать звонки о помощи и от обеспеченных кыргызстанцев.

На сегодня в Кыргызстане 228 подтвержденных фактов коронавируса, 19 из них — медики. Четыре человека умерли, 23 выздоровели.