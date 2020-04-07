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Общество

У большинства читателей 24.kg запасов продуктов хватит только на неделю

Уже очевидно, что карантин 15 апреля не закончится. Решение о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также нескольких районах будет принято на днях республиканским штабом. 

Из-за введенных ограничений большинство кыргызстанцев лишились работы и заработка. Накоплений у граждан нет. Очень много семей, которые жили на ежедневный заработок. Правительство обещает сформировать список и оказать им помощь в виде продуктовых наборов. Но как долго они протянут в режиме жесткой экономии?

Правительство и республиканский штаб ежедневно демонстрируют оптимизм и рапортуют о бесперебойных поставках продуктов питания в страну. Однако, как показывает анализ поступающих в редакции многих СМИ писем и сообщений, запасов продуктов у большей части кыргызстанцев нет. Но чиновники настаивают на обратном.

24.kg решило выяснить, кто лукавит — граждане или штаб.

Как показал опрос, у 7 процентов читателей вообще нет никаких запасов. Людям нечего есть. У 18 процентов (504 голоса) — еды хватит на 1-2 дня. 

У большинства проголосовавших (1 тысяча 380 человек) продуктов хватит примерно на неделю. 21 процент, или 588 читателей, ответили, что запасов хватит на месяц. И только 2 процента (56 человек) могут себе позволить сидеть взаперти больше трех месяцев. 

24.kg
Фото 24.kg. Результаты опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149429/
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