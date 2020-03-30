Активист заявил о долгах организациям здравоохранения. Минфин отрицает

«Эпидемия говорите? Минфин и ФОМС задолжали 700 миллионов сомов организациям здравоохранения», — заявил руководитель Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

Однако в Министерстве финансов эту информацию опровергли. В ведомстве отметили, что кассовым планом республиканского бюджета на март 2020 года по ведомственному коду 26511 — Министерство финансов (трансферты Фонду обязательного медицинского страхования) предусмотрено выделение 750 миллионов сомов.

«На сегодня ФОМС выделено 550 миллионов сомов по мере начисления заработной платы. Остаток в 200 миллионов сомов будет профинансирован 31 марта 2020 года», — заявили 24.kg в Минфине.