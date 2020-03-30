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Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются заморозки

В Кыргызстане 3-4 апреля ожидаются заморозки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 1-2 апреля на большей части КР временами дождь, ночью в предгорных районах дождь, переходящий в снег, в горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской областей ожидаются интенсивные осадки.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

В отдельных предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и в отдельных районах зоны земледелия Таласской области 3 апреля ожидаются заморозки до −2 градусов. 4 апреля в отдельных районах зоны земледелия Иссык-Кульской области до −3 градусов.

Такие заморозки опасны для бутонов и цветков абрикоса, для распустившихся почек и бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148557/
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