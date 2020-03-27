20:25
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Общество

Для жалоб и предложений жителей Оша запустили специальное приложение

Жители Оша могут обращаться с жалобами, предложениями и обращениями в специальном мобильном приложении OshCity. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook южной столицы.

Отмечается, что, загрузив приложение, жители смогут оперативно отправлять сообщения напрямую в мэрию или 25 городских служб.

«Это позволит значительно упростить общение граждан и мэрии. Кроме этого, приложение позволяет загружать фотографии, отслеживать другие обращения и читать новости мэрии. Кроме того, оно служит дополнением к онлайн-карте обращений — www.map.oshcity.kg, запущенной ранее», — отмечают в муниципалитете.

Приложение OshCity доступно на App Store и Play Market на русском и кыргызском языках. Оно разработано ОО Youth of Osh в партнерстве с мэрией при поддержке программы USAID по совместному управлению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148301/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильное приложение «Безопасные роды» разработали для акушеров Кыргызстана
В Кыргызстане разработали мобильное приложение для вызова экстренных служб
Кыргызские студенты создали мобильное приложение об образовании
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
В&nbsp;Бишкеке вводят комендантский час В Бишкеке вводят комендантский час
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
27 марта, пятница
20:02
Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с президентом Узбекистана Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с президент...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается повышенным во всех районах
19:47
Для жалоб и предложений жителей Оша запустили специальное приложение
19:33
Режим ЧП в Бишкеке. Как выглядит разрешение на передвижение по столице
19:15
Молодая жительница Оша повесилась после пяти месяцев брака