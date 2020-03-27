Для жалоб и предложений жителей Оша запустили специальное приложение

Жители Оша могут обращаться с жалобами, предложениями и обращениями в специальном мобильном приложении OshCity. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook южной столицы.

Отмечается, что, загрузив приложение, жители смогут оперативно отправлять сообщения напрямую в мэрию или 25 городских служб.

«Это позволит значительно упростить общение граждан и мэрии. Кроме этого, приложение позволяет загружать фотографии, отслеживать другие обращения и читать новости мэрии. Кроме того, оно служит дополнением к онлайн-карте обращений — www.map.oshcity.kg, запущенной ранее», — отмечают в муниципалитете.

Приложение OshCity доступно на App Store и Play Market на русском и кыргызском языках. Оно разработано ОО Youth of Osh в партнерстве с мэрией при поддержке программы USAID по совместному управлению.