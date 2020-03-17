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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. У обвиняемого есть свидетели, они докажут его невиновность

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

После того как заседание сегодня закончилось, бывший милицейский чиновник заявил журналистам, что предъявленное обвинение — сказки.

По его словам, каждый сотрудник должен отвечать за свои действия или бездействие. Если есть приказ, который не отвечает интересам государства и закону, необходимо действовать по обстановке.

«Конечно, этот риск должен быть оправданным, он не должен привести к гибели людей. Я считаю, тот риск, на который я пошел, — оправдан. Моя репутация перед народом чиста. Я думаю, с поддержкой Всевышнего, это будет доказано в суде. Сегодня прокуроры зачитали два эпизода обвинения. Следствие велось полгода. Это была игра, как в футбол. Только ее вели в одни ворота», — сказал Курсан Асанов.

Он заявил, что у защиты имеются живые свидетели из числа действующих сотрудников, которые докажут его невиновность.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146739/
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