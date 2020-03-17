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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Дамирбека Пайзылда уулу отпустили под домашний арест

Фото 24.kg. Дамирбека Пайзылда уулу отпустили под домашний арест

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания председательствующий Адылбек Эсенбаев сообщил, что одному из обвиняемых Дамирбеку Пайзылда уулу необходимо продлить меру пресечения. Кроме того, суд должен продлить срок судебного разбирательства.

Гособвинители поддержали судью. Адвокаты выступили против.

По словам Тимура Султанова, личность Дамирбека Пайзылда уулу установлена, он не скрывался от органов следствия.

«15 августа 2019 года мой подзащитный по вызову следователя явился в следственные органы и был допрошен по обстоятельствам уголовного дела в качестве свидетеля. В день задержания находился на своем рабочем месте. Более того, никаких объективных данных о том, что Дамирбек Пайзылда уулу скроется от органов следствия или суда либо не будет являться по вызовам следователя, прокурора», — сказал он.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Адылбек Эсенбаев вынес постановление об изменении меры пресечения обвиняемому. Дамирбека Пайзылда уулу отпустили под домашний арест.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146729/
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