Дело Курсана Асанова. Отвод представителю гособвинения отклонен

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Во время заседания адвокаты обвиняемого Чынара Джакупбекова и Икрамидин Айткулов заявили отвод одному из прокуроров. Они объяснили ходатайство тем, что гособвинитель необоснованно повысил на Курсана Асанова голос, грубо указал на то, куда ему садиться.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Адылбек Эсенбаев отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов. По его словам, отвод прокурору необоснованный.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.