Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок дома один

В школах Кыргызстана ввели трехнедельный карантин. Родителям, которые не могут взять отпуск или отгулы, приходится оставлять детей одних дома. 24.kg предлагает несколько правил безопасности, которые могут защитить школьника.

Если ребенок дома

Если вы решили оставить ребенка дома, напишите крупными буквами и повесьте на видном месте ваши рабочие и сотовые телефоны. Выучите с ребенком телефоны специальных служб — скорой, милиции, пожарной службы. Кроме того, ребенок должен знать свое и ваше полные имена, домашний адрес и телефон.

Не оставляйте доступными предметы, о которые ребенок может пораниться.

Научите его, что нельзя впускать в квартиру незнакомого человека. Если звонят или стучат в дверь, лучше не подходить и не спрашивать, кто пришел. У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами. Ни в коем случае нельзя открывать дверь лицам, которые представляются почтальонами, врачами, милиционерами, сантехниками, электриками, знакомыми родителей, даже если они станут уговаривать.

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Если вы разрешаете ребенку гулять самостоятельно, то и здесь научите основным правилам безопасности. Покидая квартиру, нужно обязательно посмотреть в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, стоит подождать, пока они уйдут. Прежде чем открывать ключом входную дверь, также стоит убедиться, что рядом никого нет.

Как вести себя в городе

Есть определенные правила, которые ребенок должен обязательно соблюдать на улице. Перед тем как оставлять его одного на целый день, проговорите их с ним еще раз.

Напомните ребенку, что улицу надо переходить только на зеленый сигнал светофора или по зебре. Нельзя вступать на проезжую часть, пока не убедишься в полной безопасности: если для вас загорелся зеленый свет, подождите, пока все машины остановятся, а на зебре будьте еще внимательнее.

Самым безопасным для перехода улицы является подземный переход.

Несмотря на то что есть правило — переходить автобус и троллейбус сзади, — лучше дождаться, когда они отъедут, и после перейти улицу по пешеходному переходу. Кроме того, ребенок должен помнить, что лучше не выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей — они закрывают обзор.

Никогда не пытайтесь «перегнать» автомобиль. Лучше дождитесь, пока машины проедут или остановятся на светофоре или перед зеброй. Переходить дорогу нужно тогда, когда свободны обе полосы.

Научите ребенка понимать сигналы автомобиля — гудок, сирену, поворотники. Они подскажут ему, как складывается дорожная ситуация и какие маневры собираются делать автомобили.

Ребенок должен знать, что общественный транспорт нужно ждать только на остановках не ближе метра от проезжей части.

Кроме того, садиться в транспорт надо только после его полной остановки. Лучше не стоять у дверей и не облокачиваться на них. Готовиться к выходу нужно заранее, а выходить только после полной остановки транспорта.

Велосипеды и ролики

На улице теплая и солнечная погода. Поэтому неожиданные каникулы вполне можно использовать, чтобы покататься на роликах или велосипеде. Будет лучше, если в такие поездки вы отправитесь с детьми. Если такой возможности нет, а покататься ребенку хочется, строго определите места, где это можно делать.

Детям до 14-15 лет нельзя ездить по дорогам города.

Подростки вполне могут покататься во дворе. Но должны быть начеку и следить за ситуацией на дороге. Напомните детям, что ни в коем случае нельзя цепляться за проезжающий мимо транспорт.

Очень важно научиться ездить на велосипеде медленно. Все дело в том, что удержать равновесие на нем тем труднее, чем медленнее ты едешь. Но именно это умение крайне важно для безопасного катания в городе. Прежде чем отпустить ребенка кататься, проверьте велосипед. На нем должны быть исправные тормоза, накаченные шины, светоотражатели и звонок.

Одно из главных требований при катании на роликах — умение тормозить.

Дети должны знать, что нельзя кататься на роликах на проезжей части. При этом обязательно пользоваться наладонниками, наколенниками, налокотниками и шлемом.

Кроме того, нужно научить ребенка правильно падать. Он должен знать, что при потере равновесия надо наклониться немного вперед и вытянуть руки, чуть согнув их в локтях. Нельзя падать на спину. Кроме того, при падении стоит прижать подбородок к груди, чтобы не удариться затылком.

Вы хотите, чтобы ребенок выполнял правила безопасности поведения на улице и дома? Отлично! Первое, что нужно сделать — неукоснительно выполнять их самим. Именно наши действия дети копируют, а зачастую до мелочей. Поэтому нет специальных правил для детей — есть правила безопасности для всех. И только от вас зависит, будет ребенок соблюдать их или нет.