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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Одному из прокуроров заявлен отвод

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Сегодня адвокаты обвиняемого Чынара Джакупбекова и Икрамидин Айткулов заявили отвод одному из прокуроров.

Юристы сомневаются в беспристрастности гособвинителя, поскольку он повысил голос на их подзащитного.

Судья Адылбек Эсенбаев ушел в совещательную комнату для принятия решения.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146702/
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