Хватит всем. В городе Ош начали производство медицинских масок

Малое предприятие «Дастан-Юг», расположенное в Оше, начало производство медицинских масок.

По данным мэрии города, в день выпускается до 10 тысяч масок, в месяц предприниматель обещает поставлять 400 тысяч медицинских масок.

Продукция соответствует всем стандартам качества, заверяют чиновники, которые уже протестировали продукцию частного предприятия.

В мэрии Оша информируют, что другие швейные производства города также инициируют налаживание производства медицинских масок.

В связи с распространением коронавируса в аптеках страны наблюдался временный дефицит медицинских масок.