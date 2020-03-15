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Общество

Хватит всем. В городе Ош начали производство медицинских масок

Малое предприятие «Дастан-Юг», расположенное в Оше, начало производство медицинских масок.

По данным мэрии города, в день выпускается до 10 тысяч масок, в месяц предприниматель обещает поставлять 400 тысяч медицинских масок.

Продукция соответствует всем стандартам качества, заверяют чиновники, которые уже протестировали продукцию частного предприятия.

В мэрии Оша информируют, что другие швейные производства города также инициируют налаживание производства медицинских масок.

В связи с распространением коронавируса в аптеках страны наблюдался временный дефицит медицинских масок. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146534/
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