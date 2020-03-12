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Общество

Инцидент со стендап-комиками. Владелец клуба не выплачивал заработную плату

Милиционеры не требовали объяснительных за шутки про власть от резидентов StandUp-шоу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

По ее данным, 11 марта 2020 года примерно в 21.30 в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в заведении «Алиби-Паб» скандал. «На место происшествия выехала оперативная группа, где по приезде гражданка А.А. обратилась с письменным заявлением о принятии мер в отношении владельца данного заведения, который не выплачивает ей заработную плату», — отметили в УВД.

Заявление зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 85 «Невыплата заработной платы, пенсии, пособия» Кодекса о проступках. Следствие продолжается.

Напомним, один из пользователей Twitter написал, что на резидентов юмористического шоу StandUp написали заявление. В клуб, где они выступают, пришли милиционеры и взяли с участников объяснительные за шутки про власть.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146312/
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