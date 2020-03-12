HRW призывает расследовать нападение на участниц марша за права женщин

Власти Кыргызстана должны расследовать обстоятельства, связанные с массовыми арестами и нападениями на участников марша за права женщин, и привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщается в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

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8 марта 2020 года милиция Кыргызстана задержала около 70 активистов, большинство из которых были женщины, не сообщая им оснований для их задержания и без предоставления доступа к адвокатам. Сами активисты подверглись нападению в ходе мирного шествия по случаю Международного женского дня в Бишкеке, столице Кыргызстана. По меньшей мере три журналиста также были задержаны.

Группа мужчин, многие из которых были в масках, напали на активистов во время начала марша, целью которого было привлечь внимание к серьезной проблеме насилия в отношении женщин в Кыргызстане. Мужчины в масках бросали яйца в демонстрантов, разорвали их транспаранты и плакаты. После прибытия милиции толпа разошлась, но вместо того, чтобы разыскивать нападавших, правоохранители заставили активистов сесть в автобус и отвезли их в Свердловский РУВД Бишкека. Некоторые из них сообщили о физическом насилии со стороны милиции.

«Людей необходимо защищать, а не наказывать, когда они осуществляют свое право на мирные собрания и протестуют, — отметила Хиллари Марголис, исследователь Human Rights Watch по правам женщин. — Вместо этого в день, посвященный правам женщин, активисты были дважды наказаны — сначала разъяренной толпой, а затем милицией».

Как отмечают правозащитники, марш был актом солидарности и протеста против насилия в семье, принудительных браков и других форм насилия в отношении женщин и девочек, которые остаются с насущными проблемами в Кыргызстане, несмотря на такие меры, как обновленный закон о семейном насилии. С начала 2020 года по меньшей мере четыре женщины были убиты в результате насилия в семье.

«Участники марша просто призывали к действиям, чтобы остановить неоправданные смерти женщин в результате бытового насилия, — подчеркнула Хиллари Марголис. — Власти должны задержать и провести расследование в отношении мужчин, использовавших силу для срыва марша, а не мирно протестовавших женщин».