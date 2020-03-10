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Общество

Российские феминистки провели акцию в поддержку женского марша в Бишкеке

В Москве у посольства Кыргызстана в России прошли одиночные пикеты в знак солидарности с участницами марша феминисток в Бишкеке. Об этом сообщает YouTube-канал «Другое мнение».

На плакатах участников акции протеста написано «Расследовать нападение на феминисток в Бишкеке» и «Нет репрессиям и правовым нападениям на женщин Кыргызстана».

«Полиция вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан, задержала около 50-70 человек. Я пришла сюда как феминистка, активистка, участница международной инициативы, чтобы выразить свою солидарность и поддержать девушек из Кыргызстана», — сказала митингующая.

У другой феминистки на плакате написано «Нет домашнему и уличному насилию над женщинами».

«8 марта на феминисток, активисток Кыргызстана было совершено нападение со стороны националистов и одновременно полиции. Более того, в этот же день произошло нападение на феминисток в Москве», — сказала она.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146090/
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