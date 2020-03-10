Кыргызстанцы за рубежом присоединяются к акции за права женщин #нетнасилию

Кыргызстанцы по всему миру присоединились к акции против насилия и за права женщин. Они выходят на улицы городов, где находятся за границей, и фотографируются с плакатами в поддержку мирного митинга под хештегом #нетнасилию.

С лозунгами против насилия в Праге (Чехия) поддержать акцию вышли около 10 уроженок Кыргызстана.

Фото Telegram. Кыргызстанки, живущие в Праге, вышли в поддержку бишкекской акции #нетнасилию

Девушки из КР, которые сейчас живут в городе Пало-Алто (штат Калифорния, США), вышли с плакатами и прошлись по городу в знак солидарности с активистками из Бишкека. «Сегодня мы собрали людей для мирного марша в Пало-Алто, чтобы поддержать наших женщин в Кыргызстане», — написала одна из участниц.

Сегодня мы собрали людей для мирного марша в Пало-Алто, чтобы поддержать наших женщин в Кыргызстане. Фотографии и видео скоро будут готовы. Призываю всех кто заграницей сделать флешмоб в соц.сетях 10го марта. @Aizada @rmnttkcv @SpongeAska @alinazakypbek @eldar спасибо что пришли pic.twitter.com/hhYz0fVnRd — Peri Adan (@Peri_Adan) March 9, 2020

Мы призываем всех, кто находится заграницей, присоединиться к нашему онлайн флешмобу и поделиться своим плакатом поддержки.

Все, кто в Бишкеке 10–Марта,в 12 дня, у памятника Уркуе Салиевой состоится мирная акция против насилия. #бизсиздерменен #8марта #нетнасилию #ayalukuk pic.twitter.com/WBsKExkjSo — Peri Adan (@Peri_Adan) March 9, 2020

Поддержала акцию также доцент Коллегии по вопросам международной безопасности (The College of International Security Affairs (NDU) Эрика Марат.

Видео записала и выложила в соцсети и журналист Елена Нечаева, которая сейчас тоже находится в США.

Сегодня в Бишкеке прошла акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой.

Инициаторы подчеркивают, что женщины намерены заявить о равноправии и защите своих прав. 8 марта на площади Победы люди в масках сорвали женский марш солидарности. Однако сотрудники милиции задержали не агрессивных провокаторов, а участниц мирного шествия.

В ответ на действия милиции и против беззакония активные граждане организовали сегодня акцию против насилия и в поддержку пострадавших участниц марша.