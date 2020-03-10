Кыргызстанцы за рубежом присоединяются к акции за права женщин #нетнасилию

Кыргызстанцы по всему миру присоединились к акции против насилия и за права женщин. Они выходят на улицы городов, где находятся за границей, и фотографируются с плакатами в поддержку мирного митинга под хештегом #нетнасилию.
С лозунгами против насилия в Праге (Чехия) поддержать акцию вышли около 10 уроженок Кыргызстана.
Девушки из КР, которые сейчас живут в городе Пало-Алто (штат Калифорния, США), вышли с плакатами и прошлись по городу в знак солидарности с активистками из Бишкека. «Сегодня мы собрали людей для мирного марша в Пало-Алто, чтобы поддержать наших женщин в Кыргызстане», — написала одна из участниц.
Поддержала акцию также доцент Коллегии по вопросам международной безопасности (The College of International Security Affairs (NDU) Эрика Марат.
Видео записала и выложила в соцсети и журналист Елена Нечаева, которая сейчас тоже находится в США.
Сегодня в Бишкеке прошла акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой.
Инициаторы подчеркивают, что женщины намерены заявить о равноправии и защите своих прав. 8 марта на площади Победы люди в масках сорвали женский марш солидарности. Однако сотрудники милиции задержали не агрессивных провокаторов, а участниц мирного шествия.
В ответ на действия милиции и против беззакония активные граждане организовали сегодня акцию против насилия и в поддержку пострадавших участниц марша.