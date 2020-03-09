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Общество

Борьба с коронавирусом: Торговые центры должны обеспечить безопасность всем

Республиканский штаб призывает руководителей торговых и бизнес-центров, супермаркетов и увеселительных заведений установить санитайзеры, очистители воздуха и обеспечить посетителей дезинфицирующими средствами в достаточном количестве. Решение принято сегодня.

По данным пресс-службы правительства, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что все граждане должны понимать серьезность ситуации, проявлять высокую сознательность, гражданскую ответственность, четко следовать всем рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканского штаба.  По ее словам, сейчас важно предпринять активные меры по предупреждению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции, чем потом заниматься лечением. 

Вице-премьер напомнила, что во многих странах мира, где имеются случаи коронавируса, именно дисциплинированность граждан, соблюдение простых инструкций медицинских работников, применение простых, но эффективных способов позволяют предотвратить распространения заболевания. Это соблюдение гигиенических правил, таких как мыть руки, полоскать горло, пить достаточно теплой воды, не посещать места массового скопления людей. 

Штаб также настоятельно рекомендовал не проводить в ближайшее время какие-либо мероприятия с участием большого количества людей, напомнив, что такая практика сейчас применяется во многих странах мира, в некоторых государствах на законодательном уровне введены запреты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145921/
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