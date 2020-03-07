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Общество

Избиение в Токмаке: помимо партии «Биримдик», упоминают и «Мекеним Кыргызстан»

Написать заявление на партию «Биримдик» главу Токмакского энергосбыта Улана Мукаева склонил один из лидеров «Мекеним Кыргызстана». Видео опубликовано на странице «Беспредел KG» в Instagram.

«Чокеев Кайрат — один из лидеров партии «Мекеним Кыргызстан» в Токмаке. По нашей информации, он вместе с группой молодых людей сопровождает якобы избитого начальника энергосбыта Токмака в больницу и РОВД и склоняет, чтобы Мукаев Улан написал заявление», — говорится в сообщении.

Ранее в этой же группе сообщалось, что в Токмаке избит глава местного энергосбыта Улан Мукаев. Указывалось, что в драке замешан брат мэра города Замир Амангельдиев.

По факту обращения начальника Токмакского энергосбыта милиция начала досудебное производство. Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 266 («Хулиганство») УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145819/
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