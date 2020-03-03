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Общество

По факту кражи в редакции онлайн-издания «ПолитКлиника» начато расследование

В редакции онлайн-издания «ПолитКлиника» украли 15 листов бумаги формата А4, блокнот и диск. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района.

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По ее данным, 3 марта примерно в 12.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в офисе «Медиа ПолитКлиника» совершена кража.

Сообщается, что гражданка Б.А. обратилась с заявлением принять меры в отношении неизвестных, которые взломали окно, проникли в офис и похитили имущество.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 90 «Кража в незначительном размере».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145409/
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