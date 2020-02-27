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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

«Азия Ньюс» должно выплатить 300 тысяч сомов главе МВД: решение суда

Бишкекский городской суд обязал кыргызскоязычное издание «Азия Ньюс» выплатить министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву компенсацию — 300 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил общественный защитник ответчика Адиль Турдукулов.

По его словам, горсуд частично поддержал решение Октябрьского районного суда. Согласно постановлению первой инстанции, «Азия Ньюс» должно было выплатить милицейскому чиновнику один миллион сомов. Журналисты опротестовали решение.

«Ответчик обжалует решение горсуда в Верховном суде. Надзорная жалоба будет направлена сразу же, как только мы получим его на руки», — сказал Адиль Турдукулов.

Изначально Кашкар Джунушалиев оценил свои честь и достоинство в 5 миллионов сомов. Напомним,  главе МВД не понравился коллаж и статья. Кашкар Джунушалиев заявил, что информация в ней недостоверна. Суд обязал издание «Азия Ньюс» дать опровержение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144881/
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