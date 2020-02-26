Суд по делу младшего сержанта, который избил солдата, начнется заново

Суд по уголовному делу младшего сержанта Пограничной службы, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, начнется заново в новом составе. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

Юристы центра обеспечивают защиту пострадавшему солдату Кубанычбеку Молдалиеву.

По версии следствия, обвиняемый избил прикладом автомата Кубанычбека Молдалиева. Он ослеп. «Процесс начнется заново. У судьи, который председательствовал ранее на заседании в Таласском городском суде, истек срок полномочий. Теперь будет назначен новый. Как только он приступит к работе, назначат рассмотрение», — пояснила Азиза Абдирасулова.

Она добавила, что потерпевшая сторона не успела подать гражданский иск и потребовать в качестве ущерба 1 миллион сомов. «Нас не уведомили, что следствие закончили, чтобы мы до передачи дела в суд успели подать иск. Поэтому мы сможем предъявить претензии в порядке гражданского надзора только после того, как суд вынесет решение. Суд должен признать: Молдалиев ослеп именно потому, что его избивали. В армию-то он пришел здоровым, и проблем со зрением у него не было. Сейчас мы даже пенсию ему выбить не можем и страховку», — сказала Азиза Абдирасулова.

В Военной прокуратуре отметили, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.