Ограничения на визы США. ГРС обещает конкурс на закупку бланков для Е-паспортов

Вновь назначенный председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев сообщил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на закупку бланков для Е-заграничных паспортов на портале государственных закупок. Об этом чиновник проинформировал Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Кыргызстане Дональда Лу.

Стоит отметить, что это уже вторая только в феврале встреча главы дипмиссии США с чиновниками ГРС.

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Дипломат посетил ГП «Инфоком», где ему были представлены электронные сервисы ГРС, Единый государственный реестр населения, процессы сбора биометрических данных, идентификации и получения паспортов гражданами Кыргызстана.

Глава ГРС заявил о готовности оборудования, дизайна и систем к внедрению электронных общегражданских паспортов.

Стоит отметить, что ГРС обещала еще в 2018 году перейти на выдачу биометрических загранпаспортов. Но процесс затянулся и сопровождался скандалами и судами.

Власти США включили Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз.

Ранее посол Дональд Лу заверял о готовности оказать необходимую помощь в решении вопросов, связанных с вводом биометрических паспортов, и отметил, что американская сторона заинтересована в скорейшем разрешении этого вопроса.

А бывший председатель ГРС Алмаз Мамбетов обещал, что с 1 января 2021 года кыргызстанцы получат новые биометрические общегражданские паспорта.