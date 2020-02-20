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Общество

Митинг в поддержку учредителя «Акнета» проходит у здания суда

Митинг в поддержку одного из учредителей компании «Акнет», находящегося под следствием, Кубана Ажимудинова проходит у здания Первомайского районного суда Бишкека, где на сегодня назначено первое заседание по делу.

Около 20 человек стоят напротив здания суда и держат плакаты с требованием справедливого рассмотрения дела: «Кубан, не сдавайся!», «Нет рейдерскому захвату «Акнета».

24.kg
Фото 24.kg. У здания суда митингуют родственники Кубана Ажимудинова

Ранее Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями расследовала
уголовное дело в отношении Кубана Ажимудинова и по результатам выявила факты уклонения от уплаты налогов на общую сумму 150 миллионов сомов. Расследование дела было поручено МВД.

По данным ведомства, выявлены дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны президента ОсОО «Акнет» на общую сумму 616 миллионов 816 тысяч сомов.

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Кроме этого, установлены факты присвоения и растраты путем незаконного списания, неоприходования в кассу на общую сумму 384 миллиона 901 тысяча сомов.

Главу компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая 2019 года. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144218/
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