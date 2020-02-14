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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Жениш Разаков прокомментировал слухи о таджикской разведке

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Обвиняемыми по делу проходят водитель бывшего милицейского чиновника Дамирбек Пайзылда уулу, редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков и сам экс-замглавы МВД.

Выйдя с судебного заседания, экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков, являющийся заявителем по делу, прокомментировал уголовное дело.

24.kg
Фото 24.kg. Жениш Разаков прокомментировал уголовное дело

По словам бывшего чиновника, впервые информация о том, что он является агентом таджикской разведки появилась в 2014 году, затем ее стали тиражировать в 2016-м.

«Когда я написал заявление, еще не было известно, кто распространяет слухи. В 2014 году в интернет-пространстве появилось сообщение о том, что я являюсь агентом Таджикистана. Аналогичная информация вышла в 2016-м, когда я стал вице-премьером. Оба раза мне посоветовали не обращать внимания. В марте 2019 года, когда в Баткенской области произошел очередной конфликт, опять подняли тему, что Разаков — агент Таджикистана. Когда этот вопрос подняли в парламенте, в газете «Азия Ньюс» вышла статья с этой информацией. Мои родственники посоветовали обратиться в суд. В опросе «Азаттыка» редактор газеты «Азия Ньюс» Асланбек Сартбаев заявил, что информацию о том, что я агент РТ, взял из очень надежных источников. Поэтому я решил обратиться в правоохранительные органы», — сказал Жениш Разаков.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143682/
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