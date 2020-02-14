Дело Курсана Асанова. Дамирбека Пайзылда уулу оставили под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Обвиняемыми по делу проходят водитель бывшего милицейского чиновника Дамирбек Пайзылда уулу, редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков и сам экс-замглавы МВД.

В ходе заседания адвокаты Дамирбека Пайзылда уулу заявили ходатайство об изменении меры пресечения.

Юристы считают, что оснований для содержания его под стражей не имеется.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Адылбек Эсенбаев отказал в удовлетворении ходатайства.

Комментируя процесс, адвокат журналиста Турсунбека Бейшенбекова Чынара Джакупбекова сообщила 24.kg, что ее подзащитному повестка в суд не приходила, что является грубым нарушением.

«Между тем суд оповестил заявителя — экс-вице-премьер-министра Жениша Разакова. По закону явка потерпевшего в суд на предварительные слушания не обязательна, но суд обязан уведомить подсудимого, коим является Турсунбек Бейшенбеков», — сказала Чынара Джакупбекова.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.