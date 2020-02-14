Учителям Бишкека посоветовали повысить дисциплину

Недисциплинированность учителей сказывается на качестве образования в Бишкеке. Об этом на коллегии мэрии заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что по статистике проходные баллы в ОРТ набирает в Баткене 71 процент выпускников, а в Бишкеке — 75 процентов.

«Хотя условия в школах Баткена и столицы очень разные. В Бишкеке и база лучше, и учителей больше, и учебников. По логике показатели должны быть выше», — сказал Кубатбек Боронов.

По мнению первого вице-премьер-министра, самая главная причина того, что качество образования в столице падает — недисциплинированность учителей.

«Много пропускается занятий, мне самому приходилось сталкиваться с этим, и в итоге ребенка перевели в другую школу», — отметил Кубатбек Боронов.