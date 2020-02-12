Иск к послу Турции. Аскар Айтматов изменил свои требования

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска экс-министра иностранных дел Аскара Айтматова к послу Турции в Кыргызстане Женгизу Камилу Фырату.

Представители МИД в качестве третьего лица на процесс не явились, но суду была передана телефонограмма, объясняющая их отсутствие.

Адвокат истца Диас Мамбеталиев сказал, что его доверитель отказывается в части иска по поводу требования опубликования опровержения на официальном сайте посольства Турции в Кыргызстане.

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«Принимая во внимание, что информация, которая была напечатана в официальном пресс-релизе посольства Турции в КР, лично не подписана послом и установить это невозможно, Аскар Айтматов отказывается от опубликования опровержения», — пояснил юрист.

По его словам, Аскар Айтматов требует признать сведения, изложенные в пресс-релизе посольства Турции в Кыргызстане недействительным и порочащими честь и достоинство.

Юрист отметил, что информация, где посол Турции обвиняет Аскара Айтматова в причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), по сей день распространяется в интернете.

Суд определил, что в связи с изменением исковых требований ответчику в лице представителя

общественного фонда «ПроМедиаПлюс» (учредитель сайта Kaktus.media) необходимо ознакомиться с измененным иском и в течение 10 дней его можно обжаловать.

Следующее заседание состоится 2 марта. Суд планирует перейти к прениям сторон.

Напомним, что сын Чингиза Айтматова и экс-глава МИД КР подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Теперь Аскар Айтматов требует признать обвинения со стороны посла Турции в КР о причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО) недействительными и порочащими честь и достоинство.