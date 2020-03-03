Иск к послу Турции. Экс-глава МИД Аскар Айтматов проиграл суд

Экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов проиграл судебное разбирательство по иску о защите чести и достоинства к ОФ «Про Медиа Плюс» по заявлению посла Турции Камила Женгиза Фырата. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии Первомайского районного суда.

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По их данным, суд оставил без рассмотрения иск в части признания недействительными сведений, распространенных посольством Турции в Кыргызстане на государственном языке и размещенных на сайте Kaktus.media (учредитель ОФ «Про Медиа Плюс»). Суд также отказал в удовлетворении иска по признанию неверными сведений на русском языке.

Напомним, что сын Чингиза Айтматова и экс-глава МИД КР подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Аскар Айтматов требовал признать обвинения со стороны посла Турции в КР о причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО) недействительными и порочащими честь и достоинство.