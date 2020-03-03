17:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Иск к послу Турции. Экс-глава МИД Аскар Айтматов проиграл суд

Экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов проиграл судебное разбирательство по иску о защите чести и достоинства к ОФ «Про Медиа Плюс» по заявлению посла Турции Камила Женгиза Фырата. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии Первомайского районного суда.

Читайте по теме
Иск к послу Турции. Аскар Айтматов изменил свои требования

По их данным, суд оставил без рассмотрения иск в части признания недействительными сведений, распространенных посольством Турции в Кыргызстане на государственном языке и размещенных на сайте Kaktus.media (учредитель ОФ «Про Медиа Плюс»). Суд также отказал в удовлетворении иска по признанию неверными сведений на русском языке.

Напомним, что сын Чингиза Айтматова и экс-глава МИД КР подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Аскар Айтматов требовал признать обвинения со стороны посла Турции в КР о причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО) недействительными и порочащими честь и достоинство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145376/
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
Иск к послу Турции. Аскар Айтматов изменил свои требования
Түрк элчисине карата доо. Аскар Айтматов сотко дагы кошумча арыз менен кайрылат
Иск к послу Турции. Аскар Айтматов намерен дополнить исковые требования
Иск к послу Турции. Суд отказал в проведении психиатрической экспертизы
Айтматов түрк элчиси менен соттошууда. Женгиз Камил Фырат отурумга келген жок
Аскар Айтматов судится с послом Турции. Женгиз Фырат игнорирует заседания
Суд вместо детского сада. Иск горожан возвращен из-за несоблюдения процедур
Здание детского сада отдали суду. Бишкекчане не согласны
В ФУГИ рассказали, как детский сад передали Судебному департаменту
Судебный департамент незаконно получил здание для Первомайского райсуда Бишкека
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
3 марта, вторник
17:50
Чаарат: экологические показатели в пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
17:46
В Кыргызстане стартовал второй этап приема деклараций
17:38
В суде по делу о событиях в Кой-Таше произошел скандал
17:35
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в поддержку Садыра Жапарова
17:24
В Бишкеке построят новое здание для столичной детской школы искусств № 9