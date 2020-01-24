Иск к послу Турции. Суд отказал в проведении психиатрической экспертизы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска экс-министра иностранных дел Аскара Айтматова в отношении посла Турции в Кыргызстане Женгиза Камила Фырата.

Истец Аскар Айтматов выступил с ходатайством, в котором выразил обеспокоенность состоянием психического здоровья Женгиза Фырата.

«Я прошу суд направить посла на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Если там подтвердится, что у Фырата есть проблемы с психикой, то я сразу отзову свой иск», — заявил Айтматов.

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Он отметил, что «у ответчика есть проблемы с адекватным восприятием действительности», иначе не делал бы заявлений о причастности детей, обучающихся в лицее «Сапат», и их родителей к террористической организации.

«Женгиз Фырат заявил, что часть денег, которые оплачивают родители детей за обучение, идут на развитие ФЕТО. Одним из соучредителией лицея является Министерство образования Кыргызстана. Получается, что и родители и ведомство причастны к финансированию терроризма?» — задается вопросом Аскар Айтматов и считает, что это абсурд.

Представители Министерства иностранных дел КР не поддержали ходатайство истца.

«Мы придерживаемся того же мнения, что и на предыдущем заседании. Женгиз Фырат имеет иммунитет, он Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане, имеет аккредитацию МИД КР. Мы против проведения подобной экспертизы», — сказали представители внешнеполитического ведомства.

Суд отказал в ходатайстве Аскара Айтматова.

Отметим, что сам посол Турции в КР не является на заседания суда.

Напомним, сын Чингиза Айтматова и экс-глава МИД КР подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Аскар Айтматов требует опровержения и публичных извинений от посла Турции, который обвинил его в причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО).