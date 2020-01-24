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Общество

Иск к послу Турции. Аскар Айтматов намерен дополнить исковые требования

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска экс-министра иностранных дел Аскара Айтматова к послу Турции в Кыргызстане Женгизу Камилу Фырату.

Адвокат истца Диас Мамбеталиев заявил, что он намерен дополнить заявление. Он привел цитату из выступления посла Турции: «Родители, которые отправляют детей на обучение в «Сапат», должны знать, что часть денег идет на финансирование террористической организации». По словам юриста, это заявление не соответствует действительности.

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Аскар Айтматов считает, что высказывание посла должно быть проверено. И если это на самом деле так, то правоохранительным органам следует возбудить уголовное дело. Если же факт не подтвердится, то это нарушение презумпции невиновности всех родителей, дети которых обучаются в школах «Сапат».

Истец ходатайствовал о предоставлении ему недели для дополнения заявления. Суд прошение удовлетворил, следующее заседание назначено на 7 февраля 2020 года.

Напомним, что сын Чингиза Айтматова и экс-глава МИД КР подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Аскар Айтматов требует опровержения и публичных извинений от посла Турции, который обвинил его в причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141464/
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