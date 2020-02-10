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Общество

Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика

Дунганский мальчик записал видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с конфликтами в Масанчи. В своем стихотворении мальчик спросил главу государства, может ли он гарантировать мирную жизнь в стране. Об этом сообщает tengrinews.kz.

Как отмечается, накануне в соцсетях опубликовали видео, где мальчик примерно 10 лет читает трогательное стихотворение.

«Я обращаюсь к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву: помогите нам!

В  WhatsApp новости плохие, что завтра будьте осторожны!

Что брат на брата нападает. Я говорю, что это чушь!

Ведь я живу в стране великой,

Страна, где мостом называют,

Где примиряют всю страну!

Так помогите нам, к кому нам обращаться?

Нам страшно: дома горят и плачут дети,

Не знаю, кто с кем воюет и за что.

Я лишь хочу, чтоб мирно было

Во всей большой стране (...)», — зачитал мальчик.

«Дорогой президент, будет гарантия на сегодняшний день? Мы будем жить мирно?» — обратился ребенок к Касым-Жомарту Токаеву.

Президент Казахстана сегодня опубликовал ответ на обращение мальчика в своем микроблоге Twitter.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143200/
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