Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика

Дунганский мальчик записал видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с конфликтами в Масанчи. В своем стихотворении мальчик спросил главу государства, может ли он гарантировать мирную жизнь в стране. Об этом сообщает tengrinews.kz.
Как отмечается, накануне в соцсетях опубликовали видео, где мальчик примерно 10 лет читает трогательное стихотворение.
«Я обращаюсь к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву: помогите нам!
В WhatsApp новости плохие, что завтра будьте осторожны!
Что брат на брата нападает. Я говорю, что это чушь!
Ведь я живу в стране великой,
Страна, где мостом называют,
Где примиряют всю страну!
Так помогите нам, к кому нам обращаться?
Нам страшно: дома горят и плачут дети,
Не знаю, кто с кем воюет и за что.
Я лишь хочу, чтоб мирно было
Во всей большой стране (...)», — зачитал мальчик.
«Дорогой президент, будет гарантия на сегодняшний день? Мы будем жить мирно?» — обратился ребенок к Касым-Жомарту Токаеву.
Президент Казахстана сегодня опубликовал ответ на обращение мальчика в своем микроблоге Twitter.