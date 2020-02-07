За последние два года на Ошском рынке произошло пять пожаров. В 2018 году базар горел четыре раза.

Так, 3 декабря пожар произошел на территории вещевого рынка. В 3.00 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

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13 апреля загорелись ряды возле торгового центра «Берекет гранд». Общая площадь возгорания составила 5 тысяч 412 квадратных метров. Торговцы не раз выходили на митинги с требованием восстановить им рабочие места и компенсировать ущерб. Столичная мэрия выплатила пострадавшим по 10 тысяч сомов.

5 марта на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой сгорели контейнеры.

30 января возгорание произошло в павильоне у центрального входа, на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. Сгорело 118 торговых мест, общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

В 2019 году возгораний на Ошском рынке не фиксировали.

Сегодня, 7 февраля, снова произошел пожар на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. По предварительным данным, возгорание произошло в магазине.