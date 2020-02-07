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Общество
Сюжет: Пожары на Ошском рынке

Пожар на Ошском рынке потушили. Хозяйка павильона назвала причину возгорания

В Бишкеке пожар на Ошском рынке полностью потушили. Об этом журналистам сообщил оперативный дежурный диспетчерской службы МЧС Рашид Качыкеев.

По его словам, сообщение о возгорании поступило в 5.49. На месте работали пять пожарных расчетов.

«В 5.54 на место выехали два пожарных расчета, после прибыли еще три. В 7.07 огонь локализовали. Нам удалось сделать так, чтобы он не перекинулся на другие павильоны. В 9.10 пожар полностью потушили. Жертв и пострадавших нет. Примерная площадь возгорания — 270 квадратных метров», — сказал Рашид Качыкеев.

Хозяйка сгоревшего павильона Рая Ибрагимова заявила, что претензий у нее ни к кому нет. Она предположила, что причина возгорания — короткое замыкание.

«Обычно я здесь работаю до 23.00, все убираю, потом ухожу. Свет иногда отключается. Бывает, что проводка замыкает. Конечно, жалко, что так произошло. Свои убытки я еще не считала», — отметила Рая Ибрагимова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142905/
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