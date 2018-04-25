Пожар на Ошском рынке. Милиция задержала директора и сотрудника рынка «Берекет»

Сотрудники ГУВД Бишкека задержали директора рынка «Берекет» и сотрудника, отвечающего за пожарную безопасность. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник следственной службы ГУВД столицы Нурлан Молдалиев.

По его словам, оба задержаны по факту несоблюдения пожарной безопасности на рынке.

«В настоящее время они водворены в ИВС. Им предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения», — сказал Нурлан Молдалиев.

В свою очередь начальник ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов рассказал, что несколько раз выписывали предписания. За несколько месяцев до пожара районная администрация оштрафовала администрацию рынка на 50 тысяч сомов. Однако руководство никак не отреагировало на это.