14:08
USD 68.47
EUR 83.55
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (68)

Пожар на Ошском рынке. Милиция задержала директора и сотрудника рынка «Берекет»

Сотрудники ГУВД Бишкека задержали директора рынка «Берекет» и сотрудника, отвечающего за пожарную безопасность. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник следственной службы ГУВД столицы Нурлан Молдалиев.

По его словам, оба задержаны по факту несоблюдения пожарной безопасности на рынке.

«В настоящее время они водворены в ИВС. Им предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения», — сказал Нурлан Молдалиев.

В свою очередь начальник ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов рассказал, что несколько раз выписывали предписания. За несколько месяцев до пожара районная администрация оштрафовала администрацию рынка на 50 тысяч сомов. Однако руководство никак не отреагировало на это.
Ссылка:
просмотров: 1883
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар на Ошском рынке. Реализаторы требуют уволить акима Ленинского района
В Бишкеке митингуют торговцы, пострадавшие при пожаре на Ошском рынке
Пожар на Ошском базаре. В стране работает только 30 процентов гидрантов
Пожар на Ошском рынке. Погорельцев более трехсот
Пожары на рынках Бишкека и Джалал-Абада. Банки помогут предпринимателям
Перенести нельзя оставить. Что делать с Ошским рынком?
Правительство о встрече с погорельцами Ошского рынка: премьер сроков не называл
Пожар на Ошском рынке. Премьер-министр пообещал оставить базар на месте
Пожар на Ошском рынке. 10 митингующих зашли в Дом правительства
Пожар на Ошском рынке. Пострадавшим не хотят восстанавливать ущерб
Популярные новости
Подполковник милиции задержан с&nbsp;героином. Более 13&nbsp;килограммов пытался провезти Подполковник милиции задержан с героином. Более 13 килограммов пытался провезти
Прокурор со&nbsp;взяткой $200&nbsp;тысяч. Улан Чалбаев арестован Прокурор со взяткой $200 тысяч. Улан Чалбаев арестован
Прокурор со&nbsp;взяткой в&nbsp;$200&nbsp;тысяч. Ему диагностировали инсульт Прокурор со взяткой в $200 тысяч. Ему диагностировали инсульт
Гражданка Кыргызстана приговорена к&nbsp;смертной казни в&nbsp;Ираке. МИД выясняет Гражданка Кыргызстана приговорена к смертной казни в Ираке. МИД выясняет
Бизнес
Кому нужны деньги Федерации профсоюзов Кому нужны деньги Федерации профсоюзов
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботники в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботники в Бишкеке и Оше
В&nbsp;I&nbsp;квартале 2018 года аэропорт &laquo;Манас&raquo; обслужил более 795 тысяч пассажиров В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров